Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler Belediyesini ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler Belediyesini ziyaret etti

21.02.2021 20:43 | Son Güncelleme: 21.02.2021 20:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler Belediyesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler Belediyesine ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler Belediyesine ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden M. Emin Saraç için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Esenler Belediyesine geçti.

Erdoğan'ı, Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve diğer ilgililer karşıladı.

Ziyarette, 24 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilecek AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nin hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bir süre ziyarete iştirak etti.

Yaklaşık 4,5 saat süren ziyaret, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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