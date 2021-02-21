Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler Belediyesi'ni ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler Belediyesi'ni ziyaret etti

21.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 21.02.2021 15:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler Belediyesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler Belediyesi'ne ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler Belediyesi'ne ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden M. Emin Saraç için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Esenler Belediyesi'ne geçti.

Erdoğan'ı, Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve diğer ilgililer karşıladı.

Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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