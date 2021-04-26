Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanında pilotların "Dünya Pilotlar Günü"nü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini karşılayan pilotlarla sohbeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pilotlar ile toplu halde görüntüsü ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya gelişinde Esenboğa Havalimanında kendisini karşılayan pilotların Dünya Pilotlar Günü'nü kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini karşılayan pilotlarla sohbeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pilotlar ile toplu halde görüntüsü ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya gelişinde Esenboğa Havalimanında kendisini karşılayan pilotların Dünya Pilotlar Günü'nü kutladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı