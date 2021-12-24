Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Esenboğa Havalimanına yakın bir bölgede 50 bin metrekare kapalı alana sahip Hıfzıssıhha projesinin ihale süreci önümüzdeki... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Esenboğa Havalimanına yakın bir bölgede 50 bin metrekare kapalı alana sahip Hıfzıssıhha projesinin ihale süreci önümüzdeki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Esenboğa Havalimanına yakın bir bölgede 50 bin metrekare kapalı alana sahip Hıfzıssıhha projesinin ihale süreci önümüzdeki hafta tamamlanacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Esenboğa Havalimanına yakın bir bölgede 50 bin metrekare kapalı alana sahip Hıfzıssıhha projesinin ihale süreci önümüzdeki hafta tamamlanacak."

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yerli aşımızı bekleyen bir grup vatandaşımızın olduğunu biliyoruz.

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 Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)

AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri

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