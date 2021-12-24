Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Esenboğa Havalimanına yakın bir bölgede 50 bin metrekare kapalı alana sahip Hıfzıssıhha projesinin ihale süreci önümüzdeki...
AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Esenboğa Havalimanına yakın bir bölgede 50 bin metrekare kapalı alana sahip Hıfzıssıhha projesinin ihale süreci önümüzdeki hafta tamamlanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Esenboğa Havalimanına yakın bir bölgede 50 bin metrekare kapalı alana sahip Hıfzıssıhha projesinin ihale süreci önümüzdeki hafta tamamlanacak."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet