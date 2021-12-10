Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Esasen göç ve mülteciler meselesinde asıl yükü, sesi çok çıkan Batılı ülkelerden ziyade kriz bölgelerine komşu bizim gibi...

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Farklı kökenlerden 35 milyon Müslümanın yaşadığı Avrupa'nın kardeşlerimiz için bir toplama kampına dönüşmesine izin veremeyiz.

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müslümanlar olarak sadece koronavirüsle veya insani krizlerle değil aynı zamanda giderek yükselen İslam düşmanlığıyla da...