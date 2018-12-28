Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Esad Rejiminin Münbiç'te Olduğu İddiası) Kesinleşmiş Bir Şey Yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Esad Rejiminin Münbiç'te olduğu iddiası) Kesinleşmiş bir şey yok"

-"Biz Suriye'nin bölünmesine karşıyız"

-"Hedefimiz yarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayıyla birlikte ilçe adaylarını da açıklamak"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hz. Ali Camii'de cuma namazı kıldı. Erdoğan namaz sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Kaynak: İHA