Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Esad Rejiminin Münbiç'te Olduğu İddiası) Kesinleşmiş Bir Şey Yok"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Esad Rejiminin Münbiç'te olduğu iddiası) Kesinleşmiş bir şey yok" -"Biz Suriye'nin bölünmesine karşıyız" -"Hedefimiz yarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayıyla birlikte ilçe adaylarını da açıklamak"İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Esad Rejiminin Münbiç'te olduğu iddiası) Kesinleşmiş bir şey yok"
-"Biz Suriye'nin bölünmesine karşıyız"
-"Hedefimiz yarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayıyla birlikte ilçe adaylarını da açıklamak"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hz. Ali Camii'de cuma namazı kıldı. Erdoğan namaz sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.
Kaynak: İHA