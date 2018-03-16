Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanını Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ayrı ayrı kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen kabullerde Erdoğan, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Buz Hokey U18 Milli Takımı oyuncularıyla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan'ın Buz Hokey U18 Milli Takımı ziyaretine Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da eşlik etti. - ERZURUM