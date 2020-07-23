Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı
23.07.2020 20:37 | Son Güncelleme: 23.07.2020 20:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımladığı mesajda, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet düsturumuzun nüvesini oluşturan kararların alındığı Erzurum Kongresi, aziz milletimizin bağımsızlığına olan tutkusunun da bir vurgusudur. Alınan kararların mahiyeti ve kapsamı itibarıyla büyük bir milletin geleceğinin planlandığı, ilelebet yaşayacak bir devletin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi, büyük Türk milleti için milli iradeyi hakim kılmanın esas olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Erzurum Kongresi, tüm dünyaya Türk milletinin varlığını ve birliğini gösterirken, istiklal kararlılığımızı vurgulayarak, Kurtuluş Savaşı'nın nihai hedefinin tam bağımsızlık olduğunu ortaya koymuştur. Milli güçlere, milletin topyekün mücadelesine ve Milli Meclis'e dair önemli kararların alındığı Erzurum Kongresi, yerlilik ve millilik konusunda devletimizin ve milletimizin yolunu aydınlatmaya devam etmektedir. Erzurum Kongresi'nin 101'nci yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yad ediyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

'Meis Adası Türkiye'ye daha yakın' diyen Yunan profesör, Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi Dünya
"Meis Adası Türkiye'ye daha yakın" diyen Yunan profesör, Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı Dünya
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı
Uzman çavuşun hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı 3. Sayfa
Uzman çavuşun hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı Spor
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti Magazin
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, Antalya'da yakalandı 3. Sayfa
Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, Antalya'da yakalandı
Türkiye'nin sondaj hamlesi sonrası ABD'den küstah tahrik! Bizans bayrağını göndere çektiler
Türkiye'nin sondaj hamlesi sonrası ABD'den küstah tahrik! Bizans bayrağını göndere çektiler
Ayasofya Camii için özel paralar basıldı
Ayasofya Camii için özel paralar basıldı
Son Dakika: Türkiye'de 23 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 913 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 913 yeni vaka tespit edildi
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
'Türkiye'nin yaptıkları cezasız kalmayacak' diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor
"Türkiye'nin yaptıkları cezasız kalmayacak" diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Adliyede oğluna tanıklık yapan yaşlı adam, eski gelini ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü
Adliyede oğluna tanıklık yapan yaşlı adam, eski gelini ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü
Koronavirüs vakalarının arttığı Şanlıurfa'da ekipler denetimleri sıklaştırdı
Koronavirüs vakalarının arttığı Şanlıurfa'da ekipler denetimleri sıklaştırdı
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 417 lirayla rekor tazeledi
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 417 lirayla rekor tazeledi
Maaşlarını düzenli almaya başlayan işçiler başkana pankartla teşekkür etti
Maaşlarını düzenli almaya başlayan işçiler başkana pankartla teşekkür etti
24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nin içerisinden ilk görüntüler paylaşıldı
24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nin içerisinden ilk görüntüler paylaşıldı
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
Tarihi güne saatler kala Erdoğan ve Bahçeli'den Ayasofya Camisi'ne sürpriz ziyaret! Tabela açılışı yapıldı
Tarihi güne saatler kala Erdoğan ve Bahçeli'den Ayasofya Camisi'ne sürpriz ziyaret! Tabela açılışı yapıldı
İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti
İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Başakşehir'in milli futbolcusu Mehmet Topal: İspanya'ya dönmek güzel olur
Başakşehir'in milli futbolcusu Mehmet Topal: İspanya'ya dönmek güzel olur
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Yüksek Askeri Şura'da 15 Temmuz'un kilit ismi Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi
Yüksek Askeri Şura'da 15 Temmuz'un kilit ismi Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi
Fenerbahçe'nin gündemindeki Dalic, Hırvatistan Milli Takımı ile yeni sözleşme imzaladı
Fenerbahçe'nin gündemindeki Dalic, Hırvatistan Milli Takımı ile yeni sözleşme imzaladı
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Özgür Özel Yaşar Güler Fatih Sultan Bekir Pakdemirli
Magazin Emrah Deniz Seki Ozan Güven Merve Boluğur
Spor Ünal Karaman Gökhan Gönül Aziz Yıldırım Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Mehmet Boynukalın Bien Yapı Ürünleri Doğtaş Kelebek Mobilya Toyota Boshoku Türkiye Otomotiv
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 20:44:43. #1.15#
title