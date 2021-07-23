Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiden savunma ve dış politikaya kadar bütün alanlarda bağımsızlığı pekiştirmek, hakları korumak, Türkiye'yi daha da güçlendirmek için azimle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiden savunma ve dış politikaya kadar bütün alanlarda bağımsızlığı pekiştirmek, hakları korumak, Türkiye'yi daha da güçlendirmek için azimle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aziz milletin, vatanın bölünmezliğine ve bağımsızlığına dair inancını kararlı bir şekilde ortaya koyduğu Erzurum Kongresi'nin, Milli Mücadele'nin rotasının belirlenmesi itibarıyla tarihi bir öneme sahip olduğunu belirten Erdoğan, "Milli sınırlar içinde vatanın bölünmez bir bütün olduğu ve parçalanamayacağı", "manda ve himayenin kabul edilemeyeceği" şiarıyla Erzurum Kongresi'nde milli iradenin milletin mukadderatına hakim kılınmasının esas alındığını vurguladı.

Erzurum Kongresi'nde milletin, her türlü işgal ve müdahaleye karşı birlik ve beraberlik içinde topyekun savunma ve mücadele iradesini tüm dünyaya ilan ettiğinin altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Erzurum'da alınan 'milli mutabakat' niteliği taşıyan kararlarla Kurtuluş Savaşı'nı Büyük Zafer'e ulaştıran yolun ilk adımları atılmıştır. Milli Mücadele yıllarında kendini gösteren bu yüksek şuur ve irade, bugün de bizlere rehber olmakta ve güç katmaktadır. Ekonomiden savunma ve dış politikaya kadar bütün alanlarda bağımsızlığımızı pekiştirmek, haklarımızı korumak, ülkemizi daha da güçlendirmek için aynı azimle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tarihimizden aldığımız ilhamla birlik ve beraberlik içinde geleceğe emin adımlarla yürümeye, büyük ve güçlü Türkiye için var gücümüzle gayret göstermeye devam edeceğiz. Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yad ediyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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