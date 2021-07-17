Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin İl Danışma Kurulu toplantısı ve toplu açılış törenine katılmak üzere Erzurum'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin İl Danışma Kurulu toplantısı ve toplu açılış törenine katılmak üzere Erzurum'a geldi.

Havaalanında Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, ilçe belediye başkanları tarafından yapılan karşılamanın ardından kent merkezine hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a BB Erzurumspor kavşağında çok sayıda vatandaş yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Karşılama törenine atlı cirit ekipleri de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları otobüsten selamlayarak hediye dağıttı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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