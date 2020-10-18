Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ersin Tatar'ın geleceğe dair sunduğu vizyon ve gösterdiği güçlü liderlikle zor bir dönemde cereyan eden seçim yarışından galip...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ersin Tatar'ın geleceğe dair sunduğu vizyon ve gösterdiği güçlü liderlikle zor bir dönemde cereyan eden seçim yarışından galip...

18.10.2020 22:17 | Son Güncelleme: 18.10.2020 22:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ersin Tatar'ın geleceğe dair sunduğu vizyon ve gösterdiği güçlü liderlikle zor bir dönemde cereyan eden seçim yarışından galip...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ersin Tatar'ın geleceğe dair sunduğu vizyon ve gösterdiği güçlü liderlikle zor bir dönemde cereyan eden seçim yarışından galip çıkmaya muvaffak olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ersin Tatar'ın geleceğe dair sunduğu vizyon ve gösterdiği güçlü liderlikle zor bir dönemde cereyan eden seçim yarışından galip çıkmaya muvaffak olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

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