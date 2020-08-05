Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ersin Tatar'ı kabul etti CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul ediyor.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki evinden çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da yer aldı.

Kaynak: DHA