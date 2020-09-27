Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ermenistan'ın tahrikkar saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli bir...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ermenistan'ın tahrikkar saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli bir...

27.09.2020 14:11 | Son Güncelleme: 27.09.2020 14:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ermenistan'ın tahrikkar saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli bir tepki ortaya koyamayan uluslararası toplum, çifte standardını bir kez daha göstermektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ermenistan'ın tahrikkar saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli bir tepki ortaya koyamayan uluslararası toplum, çifte standardını bir kez daha göstermektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur

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