Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ermenistan'ın tahrikkar saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ermenistan'ın tahrikkar saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli bir tepki ortaya koyamayan uluslararası toplum, çifte standardını bir kez daha göstermektedir.