Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ermenistan'ın kendisine uzatılan iyi niyet ve dayanışma elini tutmasını, ortak geleceği birlikte şekillendirme fırsatını iyi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ermenistan'ın kendisine uzatılan iyi niyet ve dayanışma elini tutmasını, ortak geleceği birlikte şekillendirme fırsatını iyi kullanmasını temenni ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ermenistan'ın kendisine uzatılan iyi niyet ve dayanışma elini tutmasını, ortak geleceği birlikte şekillendirme fırsatını iyi kullanmasını temenni ediyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap