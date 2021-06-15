Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ermenistan'ın kendisine uzatılan iyi niyet ve dayanışma elini tutmasını, ortak geleceği birlikte şekillendirme fırsatını iyi...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ermenistan'ın kendisine uzatılan iyi niyet ve dayanışma elini tutmasını, ortak geleceği birlikte şekillendirme fırsatını iyi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ermenistan'ın kendisine uzatılan iyi niyet ve dayanışma elini tutmasını, ortak geleceği birlikte şekillendirme fırsatını iyi...
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ermenistan'ın kendisine uzatılan iyi niyet ve dayanışma elini tutmasını, ortak geleceği birlikte şekillendirme fırsatını iyi kullanmasını temenni ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ermenistan'ın kendisine uzatılan iyi niyet ve dayanışma elini tutmasını, ortak geleceği birlikte şekillendirme fırsatını iyi kullanmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ermenistan'ın kendisine uzatılan iyi niyet ve dayanışma elini tutmasını, ortak geleceği birlikte şekillendirme fırsatını iyi... - Haberler
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