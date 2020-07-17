Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısı) Kardeş Azerbaycan'ı...

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlaması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.
17.07.2020 15:23 | Son Güncelleme: 17.07.2020 15:31
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlaması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Cami çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kaynak: AA