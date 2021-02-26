Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ermenistan'daki darbe girişimi) Biz darbenin her türlüsüne karşıyız"

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Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camisinde cuma namazı çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camisinde cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulundu.

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Erdoğan: "(Ermenistan'daki darbe girişimi) Biz darbenin her türlüsüne karşıyız. Darbeleri kabul etmemiz özellikle mümkün değildir."

Erdoğan: "Paşinyan'ı zaten halk kendisi alaşağı edecek konuma gelmiştir ama olay darbe olunca darbeye bakışımız bu noktada farklıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ermenistan'daki darbe girişimi) Eğer bir yönetim değişikliğine gidilecekse bu yönetim değişikliğini Ermenistan halkı yapar. Bunu da Ermenistan halkının tasarrufuna bırakmak lazım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Alperen Kaya