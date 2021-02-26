Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ermenistan'daki darbe girişimi) Eğer bir yönetim değişikliğine gidilecekse bu yönetim değişikliğini Ermenistan halkı yapar....

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ermenistan'daki darbe girişimi) Eğer bir yönetim değişikliğine gidilecekse bu yönetim değişikliğini Ermenistan halkı yapar. Bunu da Ermenistan halkının tasarrufuna bırakmak lazım."