Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ermenistan'daki darbe girişimi) Eğer bir yönetim değişikliğine gidilecekse bu yönetim değişikliğini Ermenistan halkı yapar....
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ermenistan'daki darbe girişimi) Eğer bir yönetim değişikliğine gidilecekse bu yönetim değişikliğini Ermenistan halkı yapar....

26.02.2021 14:51 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ermenistan'daki darbe girişimi) Eğer bir yönetim değişikliğine gidilecekse bu yönetim değişikliğini Ermenistan halkı yapar. Bunu da Ermenistan halkının tasarrufuna bırakmak lazım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ermenistan'daki darbe girişimi) Eğer bir yönetim değişikliğine gidilecekse bu yönetim değişikliğini Ermenistan halkı yapar. Bunu da Ermenistan halkının tasarrufuna bırakmak lazım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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