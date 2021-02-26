Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ermenistan) Askerin devreye girmek suretiyle adeta darbe çığırtkanlığına girmiş olması kabul edilebilir bir şey değildir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ermenistan) Askerin devreye girmek suretiyle adeta darbe çığırtkanlığına girmiş olması kabul edilebilir bir şey değildir.