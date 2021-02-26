Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ermenistan) Askerin devreye girmek suretiyle adeta darbe çığırtkanlığına girmiş olması kabul edilebilir bir şey değildir."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ermenistan) Askerin devreye girmek suretiyle adeta darbe çığırtkanlığına girmiş olması kabul edilebilir bir şey değildir."

26.02.2021 14:49 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ermenistan) Askerin devreye girmek suretiyle adeta darbe çığırtkanlığına girmiş olması kabul edilebilir bir şey değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ermenistan) Askerin devreye girmek suretiyle adeta darbe çığırtkanlığına girmiş olması kabul edilebilir bir şey değildir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Bayaslan

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