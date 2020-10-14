Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Erken seçim) Gündemimizde böyle bir şey kesinlikle yok. Cumhur İttifakı...
14.10.2020 13:51 | Son Güncelleme: 14.10.2020 13:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Erken seçim) Gündemimizde böyle bir şey kesinlikle yok. Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi böyle bir şey söz konusu değil. Bunun vakti saati bellidir, Haziran 2023."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Erken seçim) Gündemimizde böyle bir şey kesinlikle yok. Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi böyle bir şey söz konusu değil. Bunun vakti saati bellidir, Haziran 2023."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu