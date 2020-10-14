Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Erken seçim) Gündemimizde böyle bir şey kesinlikle yok. Cumhur İttifakı...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Erken seçim) Gündemimizde böyle bir şey kesinlikle yok. Cumhur İttifakı...

14.10.2020 13:51 | Son Güncelleme: 14.10.2020 13:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Erken seçim) Gündemimizde böyle bir şey kesinlikle yok. Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi böyle bir şey söz konusu değil. Bunun vakti saati bellidir, Haziran 2023."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Erken seçim) Gündemimizde böyle bir şey kesinlikle yok. Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi böyle bir şey söz konusu değil. Bunun vakti saati bellidir, Haziran 2023."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum İlham Aliyev Donald Trump Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Yekta Kopan Yasmin Erbil Serdar Ortaç
Spor Vitor Hugo Fatih Terim Metin Oktay Gökhan Töre Josef De Souza
Daha Fazla Ekim Apple Jandarma Engin Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Erken seçim) Gündemimizde böyle bir şey kesinlikle yok. Cumhur İttifakı... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 13:55:38. #1.14#
title