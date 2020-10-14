Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Erken seçim) Gündemimizde böyle bir şey kesinlikle yok. Cumhur İttifakı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Erken seçim) Gündemimizde böyle bir şey kesinlikle yok. Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi böyle bir şey söz konusu değil. Bunun vakti saati bellidir, Haziran 2023."