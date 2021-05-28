Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Envaiçeşit hile ve desiseyle fitneyle yalanla tuzakla milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini bozamayanlar...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Envaiçeşit hile ve desiseyle fitneyle yalanla tuzakla milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini bozamayanlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Envaiçeşit hile ve desiseyle fitneyle yalanla tuzakla milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini bozamayanlar...
Anadolu Ajansı / Güç Gönel - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Envaiçeşit hile ve desiseyle fitneyle yalanla tuzakla milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini bozamayanlar camilerimizi de hedef almıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Envaiçeşit hile ve desiseyle fitneyle yalanla tuzakla milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini bozamayanlar camilerimizi de hedef almıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Envaiçeşit hile ve desiseyle fitneyle yalanla tuzakla milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini bozamayanlar... - Haberler
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