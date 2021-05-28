Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Envaiçeşit hile ve desiseyle fitneyle yalanla tuzakla milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini bozamayanlar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Envaiçeşit hile ve desiseyle fitneyle yalanla tuzakla milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini bozamayanlar camilerimizi de hedef almıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Envaiçeşit hile ve desiseyle fitneyle yalanla tuzakla milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini bozamayanlar camilerimizi de hedef almıştır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel