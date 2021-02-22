Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazın altından 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebek ve yakınları ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Ayda bebeği ve kardeşi Atakan Gezgin'i sevmesi İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki depremde enkazın altından 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebek ve yakınları...