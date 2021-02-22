Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazın altından 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebek ve yakınları ile görüştü
22.02.2021 16:08 | Son Güncelleme: 22.02.2021 16:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Ayda bebeği ve kardeşi Atakan Gezgin'i sevmesi İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki depremde enkazın altından 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebek ve yakınları...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Ayda bebeği ve kardeşi Atakan Gezgin'i sevmesi
İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki depremde enkazın altından 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebek ve yakınları ile görüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı