: Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkaz altından yaralı kurtarılan çocukla telefonda görüştü

05.02.2020 23:04 | Son Güncelleme: 05.02.2020 23:06

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın telefonundan, Elazığ'daki depremde enkaz altından yaralı kurtarılan 14 yaşındaki Kerim İnce ile görüştü.

Bakan Albayrak, beraberinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ni ziyaretinde depremden kurtarılan yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakanlar Albayrak ve Kurum'un ziyaret ettiği yaralılardan biri de 14 yaşındaki Kerim İnce oldu.

İnce'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini belirtmesi üzerine Bakan Albayrak, küçük depremzedeye bir sürpriz yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı cep telefonuyla arayarak İnce ile görüntülü görüşmelerini sağladı.

Erdoğan, sağlık durumunu sorduğu İnce'ye, "Nasıl durum, gelişmeler nasıl? Allah şifalar versin. Hastanedeki her şey bittikten sonra Ankara'ya da beklerim." dedi.

Sağlığının iyiye gittiğini dile getiren İnce ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara davetine, "Gelmeye çalışacağım." diye yanıt verdi.

İnce'nin, telefonunun enkaz altında kaldığını belirtmesi üzerine Erdoğan, Bakan Berat Albayrak'a bir telefon alıp İnce'ye hediye etmesi için talimat verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerim'in annesi Gülsüm İnce ile de konuştu.

Kaynak: AA

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