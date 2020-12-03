Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli sporcuları ve ailelerini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli sporcuları ve ailelerini kabul etti

03.12.2020 17:59 | Son Güncelleme: 03.12.2020 18:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli sporcuları ve ailelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli sporcuları ve ailelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli sporcuları ve ailelerini kabul etti.

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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