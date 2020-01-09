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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Engelli memur sayısı 56 bin 500'e ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Engelli Vatandaşlarımızın ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerimizin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'nde konuşuyor.

09.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Engelli memur sayısı 56 bin 500'e ulaştı

Recep tayyip Erdoğan Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Engelli Vatandaşlarımızın ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerimizin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'nde konuşuyor.

Kaynak: Dunya.com

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