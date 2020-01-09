Cumhurbaşkanı Erdoğan: Engelli memur sayısı 56 bin 500'e ulaştı
Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Engelli Vatandaşlarımızın ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerimizin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'nde konuşuyor.
09.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:06
Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Engelli Vatandaşlarımızın ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerimizin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'nde konuşuyor.
Kaynak: Dunya.com