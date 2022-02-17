Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Memur Ataması programına katıldı
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Engelli Memurlar Ataması programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlilerle fotoğraf çektirmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salonu selamlaması Engelli gençlerden oluşan koronun "Urfa'nın etrafı" adlı türküyü...
Engelli Memurlar Ataması programı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlilerle fotoğraf çektirmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salonu selamlaması
Engelli gençlerden oluşan koronun "Urfa'nın etrafı" adlı türküyü seslendirmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençleri alkışlaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Engelli Memur Ataması programına katıldı. (1)