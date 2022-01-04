Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon üzerindeki köpüğü de alacağız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Döviz kurundaki aşırı dalgalanma ve fiyatlarda aşırı yükseliş gibi tatsız hadiseleri bu yolda önümüze çıkan dikenler, çakıllar olarak görüyoruz. Açıkladığımız tedbir paketi ile döviz kuru üzerindeki köpüğü hızla almıştık, enflasyon üzerindeki köpüğü de süratle alarak ülkemizi hak etmediği bu görüntüden kurtaracağız. Vatandaşımızı ne döviz kurundaki dalgalanmanın ne fahiş fiyat artışı yükü altında bırakmamakta kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, yılın ilk toplantısının ülke ve partisi için hayırlara vesile olmasını dileyerek, AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar kurumsal geleneklerini geliştirerek koruduğunu ve yaşattığını söyledi. Üye sayılarının sürekli arttığını belirten Erdoğan, "Tabii burada asıl olan üye sayısını kağıt üzerinde artırmak değil, her üyemizi partimizin faaliyetlerine faal olarak dahil edebilmektir. Bunu başardığımızda 84 milyon vatandaşımızın her birine ulaşma, dokunma ve gönlünü kazanma hedefimizi çok daha kolay bir şekilde hayata geçirebiliriz" dedi.

Erdoğan, her alanda milletin yanında olduklarını belirterek, "Bununla birlikte sıkıntılar da yaşamıyor değiliz. Döviz kurundaki aşırı dalgalanma ve fiyatlarda aşırı yükseliş gibi tatsız hadiseleri bu yolda önümüze çıkan dikenler, çakıllar olarak görüyoruz. Milletçe canımızı acıtsa da bunları kısa sürede geride bırakacak ve ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına mutlaka dahil edeceğiz. Açıkladığımız tedbir paketi ile döviz kuru üzerindeki köpüğü hızla almıştık, enflasyon üzerindeki köpüğü de süratle alarak ülkemizi hak etmediği bu görüntüden kurtaracağız. Vatandaşımızı ne döviz kurundaki dalgalanmanın ne fahiş fiyat artışı yükü altında bırakmamakta kararlıyız. Sizlerden ricam; bu süreçte vatandaşlarımıza daha çok ulaşmamız, yaptıklarımızı ve yapmakta olduklarımızı onlara daha sık anlatmamızdır. Muhalefet diye karşımıza çıkartılan yamalı bohçanın kifayetsizliğini ve tutarsızlığını örnekleri ile gösterin. Türkiye 2023 hedeflerine ulaştığında, milletimizin elde edeceği kazanımları sık sık anlatın" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet