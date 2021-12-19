Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon en kısa zamanda aşağıya inmeye başlayacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, " Faiz, zengini daha zengin yapar, fakiri daha fakir yapar. Göreve geldiğimde bu enflasyonu nasıl düşürdüysek, yine indireceğiz. Biz kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Milletimizi, vatandaşımızı faize ezdirmeyeceğiz. İnşallah en kısa zamanda da enflasyon aşağıya inmeye başlayacak. Çünkü faiz sebep, enflasyon neticedir. Bu da benim tezimdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Afrikalı gençlerle bir araya geldi. Burada gençlere hitap eden Erdoğan, "Afrika kıtasıyla kökü 10'uncu yüzyıla uzanan derin ilişkilerimiz bulunuyor. Afrikalı kardeşlerimiz milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Biz de göreve geldiğimiz 2002 yılından itibaren Afrika ile dostluğumuzun ve iş birliğimizin gelişmesine özel önem verdik. Başbakanlık görevim dahil bugüne kadar 30 Afrika ülkesini toplamda 50 defa ziyaret ettim. Çoğu ilk kez olmak üzere kıta genelinden pek çok devlet ve hükümet başkanını da ülkemizde ağırladık. Sadece bu yıl Covid-19 salgınına rağmen Sahra Altı Afrika'dan 38 üst düzey heyeti Türkiye'de misafir ettik. Aramızdaki mesafeye rağmen Afrika ülkelerini yakın birer komşumuz daimi dostlarımız olarak addediyoruz" diye konuştu.

"Şunu öncelikle bütün samimiyetimle söylemem lazım. İktidar partisi AK Parti olarak bizim bir defa ırkçılık noktasında kesin karşı duruşumuz var. Çünkü bizim dinimizde ırkçılık yasaklanmıştır. Bizim dinimizde ırkçılık yoktur. Maalesef bizde muhalefet partisinin özellikle de son dönemlerde Suriyelilere karşı bir tavrı var. 'İktidar olduğumuzda Suriyelileri kendi memleketlerin göndereceğiz' filan diyor. Bizim öyle bir derdimiz yok. Biz şu an yaklaşık 4 milyon Suriyeliye ülkemizde ev sahipliği yapıyoruz. Irak'tan gelenlerle beraber bu 5 milyon. Hepsine ev sahipliği yapıyoruz. Niye ? Çünkü hepsi de bizim misafirimizdir, hepsi de kendi yurtlarından zevkle ayrılmadılar. Yaşama imkanı bulamadıkları için ülkelerinden ayrıldılar. Bunlara biz tabiki kapılarımızı açtık ve onlara da ev sahipliği yapıyoruz. Bundan sonra da Erdoğan bu ülkede Cumhurbaşkanı olduğu sürece AK Parti bu ülkede iş başında olduğu sürece biz asla bu misafirlerimizi bu ülkeden kovmadık, kovamayız. Irkçılık bizim dinimizde men edilmiştir. Ne Arap'ın beyaza, ne beyazın Arap'a üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece Allah'a olan yakınlaşmayladır. Ölçü bu. Biz Müslümanlar olarak böyle bir ayrımı yapmayız, yapamayız. Çünkü ebedi alemde bunun hesabını veremeyiz."