Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'na katıldı (3)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'na katıldı (3)

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın incelemelerde bulunması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik...

MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası

Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın incelemelerde bulunması

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'na katıldı. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'na katıldı (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'na katıldı (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'na katıldı (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'na katıldı (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKEK Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi Açılışında konuştu: (3)
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