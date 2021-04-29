Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'na katıldı (3)

MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın incelemelerde bulunması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik...