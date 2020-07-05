Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enerjisi olmayan bir ülkenin medeni olmaktan bahsetmesi mümkün değildir" Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye alınan "Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni"ne...

Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye alınan "Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni"ne video konferansla katıldı. (3) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Santraller) Bunlar bizler için medeni olmanın adeta sıçrama tahtalarıdır." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enerjisi olmayan bir ülkenin medeni olmaktan bahsetmesi mümkün değildir." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dünyanın kendi içine kapandığı bir dönemde yatırımı, üretimi ve istihdamı destekleyerek sergilediğimiz olumlu yöndeki ayrışma ile salgına teslim olmadığımızı gösterdik." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özel sektörümüz sadece OSB'lerde son 6 ayda 10 milyar liralık yatırımla 583 yeni fabrikayı tamamlayarak üretime geçirdi." Erdoğan: "Avrupa Birliği'nin şeffaflık sorunu olan ülkeleri Türkiye'nin önüne koyarak uyguladığı çifte standardın gerisindeki niyet açıkça ortadadır." Kaynak: AA