Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enerjide kurulu gücümüzü 1'e 3 katladık"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enerjide kurulu gücümüzü 1'e 3 katladık"

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset Akademisi'nin açılış dersine katıldı.

27.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

ve AK Parti Genel Başkanı 'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset Akademisi'nin açılış dersine katıldı. (6)

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enerjide kurulu gücümüzü 1'e 3 katladık"
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