Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santrallerinin Açılış Töreni'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EPDK Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santrallerinin Açılış Töreni'nde, Doğanlar Holding yatırımı olan ve Balıkesir'de faaliyet gösteren, Balıkesir Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisinin açılışını gerçekleştirerek, "Tam çevreci bir tesis" yorumunda bulundu ve hayırlı olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EPDK Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santrallerinin Açılış Töreni'nde, Doğanlar Holding yatırımı olan ve Balıkesir'de faaliyet gösteren, Balıkesir Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisinin de açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı olarak bağlantı sağlayarak katıldığı açılış törenine, AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü Kara, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Üyeleri İlhan Doğan ve Şadan Doğan, Altı Eylül Belediye Başkanı Hasan Avcı katıldı. Çöpten elektrik üreterek sıfır atık projelerinde yer alacak Doğanlar Holdingi tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Tam çevreci bir tesis" yorumunda bulunarak hayırlı olsun dileklerini de iletti.

"Üretim portföyümüzü çeşitlendirmeyi arzu ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükumet olarak ülkenin artan enerji ihtiyacını gerekse küresel ekonomik görünümünü dikkate alarak çalışmaları yürüttüklerini kaydederek, "Daha çok yerli, daha çok yenilenebilir şiarıyla sürdürdüğümüz çalışmaların hedefi enerji ihtiyacımızın yerli ve milli imkanlarla, kaliteli, uygun fiyatlarla karşılanmasıdır. Bunun için yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji sepetindeki payını sürekli yükseltiyoruz. Rüzgar ve güneş enerjisinden 2027 yılına kadar 10'ar bin megavatlık ek kurulu güç katkısı hedefliyoruz. Enerji havuzumuza nükleer enerjiyi de ekleyerek üretim portföyümüzü çeşitlendirmeyi ve zenginleştirmeyi arzu ediyoruz" dedi. Davut Doğan da yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, bakan ve milletvekillerimiz ile Balıkesir Valimiz, Belediye başkanımız katılımları ile #bioen biogaz tesis açılışımızı gerçekleştirdik. Çöpten elektrik üreterek, sıfır atık projelerinde yer alıyoruz" ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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