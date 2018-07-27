Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enerji Alanında Brıcs Ülkeleriyle Mevcut İş Birliğimizi, İlişkilerimizi...

Erdoğan BRICS toplantısında, "Daha adil, daha tarafsız yeni uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu oluşturulması amacıyla hem BRICS bünyesinde hem de Türkiye'de ayrı ayrı yürütülen çalışmalarda da ortak hareket edebiliriz. Enerji alanında BRICS ülkeleriyle mevcut iş birliğimizi, ilişkilerimizi taşımak istiyoruz" dedi.

BRICS Zirvesine davetli olarak katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Güney Afrika'da BRICS Outreach Çalışma Toplantısı'nda konuştu. Zirveyi Türkiye ile BRICS arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için bir fırsat olarak gördüğünü söyleyen Erdoğan, "Daha adil, daha tarafsız yeni uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu oluşturulması amacıyla hem BRICS bünyesinde hem de Türkiye'de ayrı ayrı yürütülen çalışmalarda da ortak hareket edebiliriz" dedi. Türkiye olarak BRICS ülkeleriyle özellikle ekonomi, ticaret, yatırım ve kalkınma alanlarında beraber çalışmak istediğini söyleyen Erdoğan, "Enerji alanında BRICS ülkeleriyle mevcut iş birliğimizi, ilişkilerimizi taşımak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İslam İş Birliği Teşkilatı ile BRICS arasındaki iş birliğine çok ihtiyaç var"

Türkiye'nin oturuma İslam İş Birliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı sıfatıyla davet edildiğini hatırlatan Erdoğan, tüm Müslüman ülkeleri de temsilen bulunduğunun altını çizerek, "İslam Kalkınma Bankası ile BRICKS Yeni Kalkınma Bankası arasında özellikle Afrika'nın kalkınma çabalarının desteklenmesine matuf iş birliği imkanlarının değerlendirilmesinde de fayda görüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Mevcut sistem, mutlu bir azınlık dışında kimseyi tatmin etmiyor"

Son yıllarda savaşların ve terör eylemlerin, ekonomik krizler ve doğal felaketlerin insanlık üzerinde büyük yaralar açtığına dikkat çeken Erdoğan, "Mevcut küresel sistem, çıkarları garanti altına alınmış mutlu bir azınlık dışında hiç kimseyi tatmin etmiyor. Neredeyse her 10 yılda bir tekrarlayan ekonomik krizlerle bugünlere geldiler. Bu yapının bu yapının günümüz şartlarına göre yeniden ele alınmadan değişmeden devam etmesi mümkün değildir" şeklinde konuştu.

"Türkiye kalkınma yardımlarında önde gelen ülkelerdendir"

Türkiye'nin Güney-Güney İşbirliğinin en önemli unsuru olan kalkınma yardımları alanında dünyada önde gelen ülkeler arasında olduğunu söyleyen Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl 8.2 milyar dolarlık resmi kalkınma yardımlarıyla bu alanda ilk sıralarda yer aldı" dedi.

"İnsanı yardımlarda ise açık ara birinci sıradayız"

Türkiye'nin insanı yardımlarda ise açık ara birinci olduğunun altını çizen Erdoğan, "Türkiye tüm kategorilerde milli gelirine oranla en fazla yarım yapan ülkedir" dedi. Birçok gelişmiş batılı ülkelerin, mültecileri dikenli tel örgülere mahkum ettiğinin altını çizen Erdoğan, Türkiye'nin 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, "Türkiye sığınmacılar için 32 milyar dolar para harcamıştır. Ayrıca ülkemiz 2015 yılındaki G20 Dönem Başkanlığı sırasında da kalkınma konusunu G20 gündeminin merkezine yerleştirmiştir" diye konuştu.

BRICS'in 10'uncu Zirvesinin ana temasının Afrika olmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Ülkemizin Afrika'daki doğrudan yatırımlarının değeri 6 milyar doları aştı. Ben bu vesileyle ülkemizin 2011'den bu yana Somali'de yaptığı çalışmalar, Afrika kıtasına yaklaşımımız gösterme bakımında önemli bir örnektir" hatırlatmasında bulundu. - JOHANNESBURG