Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanı Subianto'yu kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto Kabulden görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto'yu kabul etti.
28.11.2019 19:21 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:22
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto
Kabulden görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto'yu kabul etti.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanı Subianto'yu kabul etti