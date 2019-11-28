Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanı Subianto'yu kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanı Subianto'yu kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto Kabulden görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto'yu kabul etti.

28.11.2019 19:21 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto

Kabulden görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto'yu kabul etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanı Subianto'yu kabul etti
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