Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
26.05.2020 20:07 | Son Güncelleme: 26.05.2020 20:07
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunulan görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele başta olmak üzere ikili ilişkileri güçlendirmeye dönük adımlar ele alındı.
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Kaynak: AA