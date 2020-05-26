Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki lider karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu. Ayrıca yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele başta olmak üzere ikili ilişkileri güçlendirmeye dönük adımlar ele alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA