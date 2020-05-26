Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile görüştü CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Widodo görüşmede, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebrikinde bulunurken, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele başta olmak üzere ikili ilişkileri güçlendirmeye dönük adımları ele aldı.

- İstanbul

Kaynak: DHA