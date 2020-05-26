Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
26.05.2020 20:06 | Son Güncelleme: 26.05.2020 20:06
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Widodo görüşmede, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebrikinde bulunurken, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele başta olmak üzere ikili ilişkileri güçlendirmeye dönük adımları ele aldı.
- İstanbul
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Kaynak: DHA