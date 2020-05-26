CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ENDONEZYA CUMHURBAŞKANI WİDODO İLE GÖRÜŞTÜ İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Widodo görüşmede, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebrikinde bulunurken, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele başta olmak üzere ikili ilişkileri güçlendirmeye dönük adımları ele aldı.

Kaynak: DHA