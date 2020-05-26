CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ENDONEZYA CUMHURBAŞKANI WİDODO İLE GÖRÜŞTÜ
İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
26.05.2020 20:04 | Son Güncelleme: 26.05.2020 20:04
İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Widodo görüşmede, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebrikinde bulunurken, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele başta olmak üzere ikili ilişkileri güçlendirmeye dönük adımları ele aldı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: DHA