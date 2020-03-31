Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
31.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:52
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, yeni tip korona virüsle mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA