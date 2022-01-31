Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150...
AA, Burcu Çalık Göçümlü - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz"
AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel