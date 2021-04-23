Cumhurbaşkanı Erdoğan en büyük Türk bayrağını en yüksek göndere çekti (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan en büyük Türk bayrağını en yüksek göndere çekti (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan en büyük Türk bayrağını en yüksek göndere çekti (1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Çamlıca, bizzat takibini yaparak ülkemize kazandırdığımız camisiyle kulesiyle ve şimdi de 111 metrelik bayrak direği ve Türkiye'nin en büyük bayrağı, yaklaşık 1000 metrekareyi bulan bayrağıyla yepyeni bir çehreye kavuşuyor" dedi.

- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Çamlıca, bizzat takibini yaparak ülkemize kazandırdığımız camisiyle kulesiyle ve şimdi de 111 metrelik bayrak direği ve Türkiye'nin en büyük bayrağı, yaklaşık 1000 metrekareyi bulan bayrağıyla yepyeni bir çehreye kavuşuyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 111 metrelik Türkiye'nin en yüksek bayrak direğine yaklaşık bin metrekarelik en büyük Türk bayrağını çekti. 

Erdoğan, Çamlıca Camii'ndeki cuma namazının ardından Çamlıca tepesine geldi. Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, 111 metre büyüklüğündeki Türkiye'nin en büyük bayrak direğine Türk bayrağına çekme törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende ilk olarak alanındaki çocuklarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa bir konuşma yaparak, "Türk milleti için bayrak bağımsızlığın en önemli sembolüdür" dedi."Arsa var arazi var. Arsayı araziye dönüştürmek için belli bir bedel ödemek gerekiyor. Yoksa arsanın bir önemi yok. İşte biz de bu toprakları vatan yapabilmek için nice şehitler verdik" diyen Erdoğan, gençlere inandığını belirterek, "Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri olan İstanbul'da Çamlıca Tepesi'nde nazlı nazlı dalgalanan bayrağının altında güvende olacaksınız" ifadelerini kullandı. Erdoğan 111 metrelik direğin en büyük bayrak direği, bin metrekareye yakın bayrağın da en büyük bayrak olduğunu ifade etti.Erdoğan, "Çamlıca, bizzat takibini yaparak ülkemize kazandırdığımız camisiyle kulesiyle ve şimdi de 111 metrelik bayrak direği ve Türkiye'nin en büyük bayrağı, yaklaşık 1000 metrekareyi bulan bayrağıyla yepyeni bir çehreye kavuşuyor" dedi.Erdoğan konuşmasının ardından çocuklarla birlikte butona basarak Türkiye'nin en büyük bayrağını en büyük direğe çekti.  "Asla bu bayrağın dalgalandığı yerde hüzün keder olmayacak, kiminle? Bu yavrularımızla" diyen Erdoğan bayrak göndere çekildiği sırda çocuklarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Törene Erdoğan'ın yanı sıra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl  Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı.

 


- İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan en büyük Türk bayrağını en yüksek göndere çekti (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan en büyük Türk bayrağını en yüksek göndere çekti (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan en büyük Türk bayrağını en yüksek göndere çekti (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan en büyük Türk bayrağını en yüksek göndere çekti (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan en büyük Türk bayrağını en yüksek göndere çekti (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan en büyük Türk bayrağını en yüksek göndere çekti (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan en büyük Türk bayrağını en yüksek göndere çekti (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan en büyük Türk bayrağını en yüksek göndere çekti (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberleri... Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekten konuşmamız gerekiyor
Son dakika haberleri... Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekten konuşmamız gerekiyor
Son dakika haberi: Bakan Dönmez açıkladı: İlk doğalgaz depolama ve sıvılaştırma gemisi Türkiye'de
Son dakika haberi: Bakan Dönmez açıkladı: İlk doğalgaz depolama ve sıvılaştırma gemisi Türkiye'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a verdiği hastane sözünü tuttu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a verdiği hastane sözünü tuttu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Vladimir Putin Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Hazal Kaya Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Ömer Ali Abdullah Avcı Aykut Kocaman Fırat Aydınus Suat Arslanboğa
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan en büyük Türk bayrağını en yüksek göndere çekti (1) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 15:19:48. #1.14#

title