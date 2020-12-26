Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En büyük şerefin, en büyük payenin, en büyük siyasetin milletimize eser kazandırma, hizmet etme, ülkemizin itibarını...
26.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En büyük şerefin, en büyük payenin, en büyük siyasetin milletimize eser kazandırma, hizmet etme, ülkemizin itibarını yükseltme olduğu inancıyla gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En büyük şerefin, en büyük payenin, en büyük siyasetin milletimize eser kazandırma, hizmet etme, ülkemizin itibarını yükseltme olduğu inancıyla gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük