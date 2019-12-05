Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En azından biz imkanlarımız çerçevesinde Tel Abyad ve Rasulayn arasındaki...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En azından biz imkanlarımız çerçevesinde Tel Abyad ve Rasulayn arasındaki bölgede bir çalışma başlatalım. Bu çalışmayla ortaya bir mülteciler şehri çıkartalım" dedi.
05.12.2019 15:07 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En azından biz imkanlarımız çerçevesinde Tel Abyad ve Rasulayn arasındaki bölgede bir çalışma başlatalım. Bu çalışmayla ortaya bir mülteciler şehri çıkartalım" dedi. - LONDRA
Kaynak: İHA