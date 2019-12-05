05.12.2019 15:07 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En azından biz imkanlarımız çerçevesinde Tel Abyad ve Rasulayn arasındaki bölgede bir çalışma başlatalım. Bu çalışmayla ortaya bir mülteciler şehri çıkartalım" dedi. - LONDRA

Kaynak: İHA