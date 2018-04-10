Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emniyet Genel Müdürlüğü Heyetini Kabul Etti
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın polisleri selamlaması Özel Hareket polislerinin gösterisi Fotoğraf çekimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyeti kabul etm ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 173'üncü kuruluş yıl...
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın polisleri selamlaması
Özel Hareket polislerinin gösterisi
Fotoğraf çekimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyeti kabul etm
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 173'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.