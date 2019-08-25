Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emine Bulut hanımefendi ile ilgili olay, yenilir yutulur bir olay değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emine Bulut hanımefendi ile ilgili olay, yenilir yutulur bir olay değil"

Toplu açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da Toplu Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

25.08.2019 19:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Toplu açılış töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

TRABZON - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da Toplu Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. (6)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emine Bulut hanımefendi ile ilgili olay, yenilir yutulur bir olay değil. Bu ciddi bir vahşet, alçaklık, adiliktir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Kaynak: AA
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