Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elpidophoros'u kabul etti
NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta, ABD Rum Ortodoks Başpiskoposu Elpidophoros'u kabul etti.
26.09.2019 10:04
NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta, ABD Rum Ortodoks Başpiskoposu Elpidophoros'u kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen kabulde, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.
Kaynak: AA