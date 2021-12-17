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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştüCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile bir videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile bir videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uydu ve uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı. Elektrikli otonom araçlar ve dijital ekonomi konularının da konuşulduğu görüşmede, uzun dönemli yatırımlar ve mevcut iş birliğini geliştirecek adımlar değerlendirildi. Görüşmede, Türkiye'nin yerli elektrikli aracı TOGG'un lityum bataryaları konusunda atılabilecek ortak adımlar da masaya yatırıldı. Videokonferansta, Türkiye'nin SpaceX aracılığıyla ocak ayında uzaya fırlattığı TÜRKSAT 5-A uydusunun ardından TÜRKSAT 5-B uydusunun uzaya fırlatılma süreci de görüşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında yaptığı diğer çalışmalara da dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR ANKARA, (DHA)-

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