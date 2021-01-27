Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin konular ele alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı