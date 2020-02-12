Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elinizde rahatlıkla ihraç edebileceğiniz FETÖ mensubu subaylar vardı, niye...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elinizde rahatlıkla ihraç edebileceğiniz FETÖ mensubu subaylar vardı, niye...

AK Parti TBMM Grup Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AK Parti TBMM Grup Toplantısı TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grubunda konuştu.

12.02.2020 12:51 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

TBMM Grup Toplantısı

ve AK Parti Genel Başkanı 'ın konuşması AK Parti TBMM Grup Toplantısı

TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grubunda konuştu. (10)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elinizde rahatlıkla ihraç edebileceğiniz FETÖ mensubu subaylar vardı, niye...
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