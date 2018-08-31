Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elini Vicdanına Koyan Herkes, Şu Gerçeği Kabul Edecektir; Türkiye'nin Ne...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elini vicdanına koyan herkes, şu gerçeği kabul edecektir; Türkiye'nin ne sınırları içinde ve dışında maruz kaldığı terör saldırılarını ne uluslararası alanda karşılaştığı riyakarlığı ne de ekonomide oturtulmaya çalışıldığı kriz görüntüsünü hak edecek bir sorunu bulunmuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elini vicdanına koyan herkes, şu gerçeği kabul edecektir; Türkiye'nin ne sınırları içinde ve dışında maruz kaldığı terör saldırılarını ne uluslararası alanda karşılaştığı riyakarlığı ne de ekonomide oturtulmaya çalışıldığı kriz görüntüsünü hak edecek bir sorunu bulunmuyor."