Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elini Vicdanına Koyan Herkes, Şu Gerçeği Kabul Edecektir; Türkiye'nin Ne...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elini Vicdanına Koyan Herkes, Şu Gerçeği Kabul Edecektir; Türkiye'nin Ne...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elini vicdanına koyan herkes, şu gerçeği kabul edecektir; Türkiye'nin ne sınırları içinde ve dışında maruz kaldığı terör saldırılarını ne uluslararası alanda karşılaştığı riyakarlığı ne de ekonomide oturtulmaya çalışıldığı kriz görüntüsünü hak edecek bir sorunu bulunmuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elini vicdanına koyan herkes, şu gerçeği kabul edecektir; Türkiye'nin ne sınırları içinde ve dışında maruz kaldığı terör saldırılarını ne uluslararası alanda karşılaştığı riyakarlığı ne de ekonomide oturtulmaya çalışıldığı kriz görüntüsünü hak edecek bir sorunu bulunmuyor."

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et