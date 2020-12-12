Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elimizdeki imkanları küçük tedbirlerle destekleyerek, barajlarımız yeniden suyla dolana kadar dikkatli hareket etmeliyiz"...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elimizdeki imkanları küçük tedbirlerle destekleyerek, barajlarımız yeniden suyla dolana kadar dikkatli hareket etmeliyiz"...

12.12.2020 14:50 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elimizdeki imkanları küçük tedbirlerle destekleyerek, barajlarımız yeniden suyla dolana kadar dikkatli hareket etmeliyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elimizdeki imkanları küçük tedbirlerle destekleyerek, barajlarımız yeniden suyla dolana kadar dikkatli hareket etmeliyiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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